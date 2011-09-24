Дипломная работа по экономике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт22 заявки237 просмотров

Анализ затрат предприятия и методы их оптимизации

прошу указать цену и сроки.

14 лет назад
oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

r-alena
44 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$150
30 дней

Заявки фрилансеров

r-alena
44 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад