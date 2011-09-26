Дипломная маркетинг

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Закрыт14 заявок168 просмотров

Факультет: Экономики и управления

Предмет, дисциплина: Маркетинг

Тема работы: План маркетинга и реализация маркетинговых мероприятий

Тип работы: Дипломная

Содержание: Теория+практика

Объем работы: 80 страниц

Срок выполнения: до 29 октября

Дипломный проект должен состоять из 3х глав, в каждой главе по 3 параграфа(10страниц), а также приложения и презентация(в среднем 15 слайдов).

14 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров