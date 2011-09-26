Курсовая экономика предприятия

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка198 просмотров

В в работе есть 3 задачи по расчету эффективности внедрения мероприятий. Срок 4 дня. Приложение сброшу на емейл

14 лет назад
481183
43 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

SergeiVsn
Всн 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$1
2 дня

Заявки фрилансеров

SergeiVsn
Всн 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад