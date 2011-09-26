Курсовая Проектирование газопровода

Требуется доработка курсовой работы по дисциплине:

"Основы проектирования и эксплуатации газопроводов"

Вариант заказчика – 4.

Методические материалы, замечания и учебники, а также саму работу ввиду большого объема -

можете скачать по ссылке – webfile.ru/5565133

Доработка не сложная и главным образом состоит в поверки правильности расчетов и составлении чертежа магистрального газопровода (чертеж для другого варианта приложен – необходимо сделать по аналогии согласно расчетов для нашего варианта 4)

При выполнении также в целом необходимо руководствоваться нормами Газпрома.

Просим оценить по стоимости и срокам.