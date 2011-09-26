Требуется выполнить диплом по бух. учету. Тема определена, скину в личку. Данные по предприятию, по которому пишется диплом, должны быть У ВАС. Примерный план есть. Методичка есть. Также нужно заполнить ...
Курсовая Проектирование газопровода
Требуется доработка курсовой работы по дисциплине:
"Основы проектирования и эксплуатации газопроводов"
Вариант заказчика – 4.
Методические материалы, замечания и учебники, а также саму работу ввиду большого объема -
можете скачать по ссылке – webfile.ru/5565133
Доработка не сложная и главным образом состоит в поверки правильности расчетов и составлении чертежа магистрального газопровода (чертеж для другого варианта приложен – необходимо сделать по аналогии согласно расчетов для нашего варианта 4)
При выполнении также в целом необходимо руководствоваться нормами Газпрома.
Просим оценить по стоимости и срокам.
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