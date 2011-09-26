Требуется доработка курсовой работы по дисциплине: "Основы проектирования и эксплуатации газопроводов" ...
UNIX
тип работы: Курсовой проект
предмет: Программирование
тема: UNIX
Задание прилагаю
Требование: Написание курсовой работы на украинском языке
Уважаемые посредники, прошу прощения, работаю только с авторами. Всем удачи!
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