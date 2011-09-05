irinka2009

Ирина irinka2009

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Качественно! Быстро! Недорого! e-mail: [email protected]

Образование высшее - Информатик-экономист,

Программист в экономике.

Моя область - экономика и все, что с ней связано.

Опыт написания работ: 6 лет

Отзывы заказчиков

oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Диплом по финансам и кредиту
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)
$150
10 баллов
12 лет назад
Диплом экономика труда
Спасибо за работу!
Рекомендую
Ответный отзыв
swetilo
Ирина 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Диплом - Менеджмент
Замечательная работа от ответственного автора!
Первое взаимодействие, но очень положительное! Мои рекомендации!!! Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
Ответный отзыв
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)
$150
10 баллов
12 лет назад
Диплом - финансы и кредит
Диплом выполнен отлично
Рекомендую
Ответный отзыв
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)
$150
10 баллов
12 лет назад
Диплом менеджмент организации
Отличный диплом!
Спасибо за доверие и сотрудничество! Только положительные эмоции от взаимодействия!
Ответный отзыв
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
25 отзывов(-1)
от $1
от 1 дня
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга