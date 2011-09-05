Качественно! Быстро! Недорого! e-mail: [email protected]
Образование высшее - Информатик-экономист,
Программист в экономике.
Моя область - экономика и все, что с ней связано.
Опыт написания работ: 6 лет
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Задача482 просмотра
- Часть главы диплома Ипотечное кредитование410 просмотров
- Задания по экономике585 просмотров
- Футуристический прогноз (горизонт 50-100 лет) охра469 просмотров
- Анализ финансовой устойчивости предприятия359 просмотров
- Управление организациями334 просмотра
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$150
10 баллов
12 лет назад
Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Рекомендую
$150
10 баллов
12 лет назад
Замечательная работа от ответственного автора!
Ответный отзыв
Первое взаимодействие, но очень положительное! Мои рекомендации!!! Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
$150
10 баллов
12 лет назад
Диплом выполнен отлично
Ответный отзыв
Рекомендую
$150
10 баллов
12 лет назад
Отличный диплом!
Ответный отзыв
Спасибо за доверие и сотрудничество! Только положительные эмоции от взаимодействия!
Рефераты, Курсовые и Дипломы
25 отзывов(-1)
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга