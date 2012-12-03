Тема Управление риском и доходностью ОСАГО (на примере филиала ООО "Росгосстрах" в РБ) план нужен к 16 октября утром первая глава 20 октября по сделанному плану вторая глава и отчет ...
Диплом - финансы и кредит
Тема Ипотечное банковское кредитование
срок 20 ноября
нужен план к 17 октября
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