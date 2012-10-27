Отчет по практике - страхование

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Завершен1 заявка121 просмотр

отчет по практике

обьем не менее 30-35стр

траховая компания РЕСО-Гарантия г. Великий Новгород

сроки практики у нас с 10.09-6.11

срок выполнения до 20 октября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$40
5 дней
Очередная отличная работа
Очень хороший заказчик, профессионал и самое главное человек слова. Спасибо Вам за предоставленную возможность работать

Заявки фрилансеров

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад