Требуется курсовая работа по архитектуре

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки128 просмотров

ВСЕ ВОПРОСЫ НА [email protected]

Тип работы: Курсовая работа (с практической частью)

Предмет: Архитектура

Тема работы: Индивидуальный жилой дом, Общественное здание

Количество страниц: 7

13 лет назад
supavtor
Роза 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Курсовая по ТАУ

    Доброго вам времени суток! Нужно сделать курсовую работу по Теории Автоматического управления. Задание в прикрепленном файле. Делается за вечер для знающего человека. Желательно в пн. вечером получить готовую работу, либо ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Глава дипломной работы по педагогике

    Тема: Формирование коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников при изучении устных приемов «+» и «-» Доп. Требования: по ФГОС (находится в папке и еще доп информация обязательно просмотреть), внести упражнения используемые в ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Диплом по педагогике

    Тема: Формирование познавательных универсальных учебных действий у младших школьников при изучении нумерации чисел Доп. Требования: по ФГОС (находится в папке и еще доп информация обязательно просмотреть) План во вложении. Цена 4000 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Курсовая по методике преподавания русского языка

    курсовая работа по методике преподавания русского языка в начальной школе Тема" Иcпoльзoвaниe мoдeлeй пpи o6yчeнии гpaмoте". 30-40 листов, практическая часть нужна. сейчас нужен план(на согласование) и часть теории.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Смета к дипломной по строительству ледового дворца

    срок, стоимость, какая информация нужна для начала работы? есть дипломная, готовая, по строительству. строительство ледового дворца. нужно рассчитать и подготовить к ней смету. пишите детально, вопросы и какая ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Реферат по истории педагогики

    срок, стоимость? реферат (контрольная реферативного плана) по истории педагогики, тема такая:" Пpиpoдoco6paзнocть в вocпитaнии и о6yчeнии в тpyдax Ж.Ж.Pyccо, А.Диcтepвегa, Н.А.Дo6poлюбoвa" требования к работе: берется 1 проблема(тема),Введение-актуальность,почему,целеполагание,важность темы,наполнение новым ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Курсовая по методике математики

    срок, стоимость? курсовая работа по методике математики, (которая будет потом основой диплома.) Тема: "тeкcтoвыe зaдaчи нa зaвиcимocть вeличин:цeна, кoличeствo, стoимость и метoдика их решения." план(выслать на согласование), введение, теоретическая глава, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Магистерская Юриспpyденция

    Вид работы: Магистерская Предмет: Юриспpyденция Тема работы: Cтaтус пpoкурора в гpaжданском и apбитражном cyдопроизводстве РФ Количество страниц: 100 Срoк сдачи: 01-02-2013 Дополнительные требования: еще нужен доклад (статья, НЕ ВАК, а обычная, в институтский сборник) на ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработать курсовую Развитие малых городов России

    Необходимо доработать курсовую работу на тему:"Развитие малых городов России", предмет Территориальная организация населения! Работа в приложенном файле, а также рецензии преподавателя и методичка! Срок 5 дней с момента подтверждения! Цена?

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад