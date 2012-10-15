Доброго вам времени суток! Нужно сделать курсовую работу по Теории Автоматического управления. Задание в прикрепленном файле. Делается за вечер для знающего человека. Желательно в пн. вечером получить готовую работу, либо ...
Требуется курсовая работа по архитектуре
ВСЕ ВОПРОСЫ НА [email protected]
Тип работы: Курсовая работа (с практической частью)
Предмет: Архитектура
Тема работы: Индивидуальный жилой дом, Общественное здание
Количество страниц: 7
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Тема: Формирование коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников при изучении устных приемов «+» и «-» Доп. Требования: по ФГОС (находится в папке и еще доп информация обязательно просмотреть), внести упражнения используемые в ...Завершен13 лет назад
Тема: Формирование познавательных универсальных учебных действий у младших школьников при изучении нумерации чисел Доп. Требования: по ФГОС (находится в папке и еще доп информация обязательно просмотреть) План во вложении. Цена 4000 ...Завершен13 лет назад
курсовая работа по методике преподавания русского языка в начальной школе Тема" Иcпoльзoвaниe мoдeлeй пpи o6yчeнии гpaмoте". 30-40 листов, практическая часть нужна. сейчас нужен план(на согласование) и часть теории.Завершен13 лет назад
срок, стоимость, какая информация нужна для начала работы? есть дипломная, готовая, по строительству. строительство ледового дворца. нужно рассчитать и подготовить к ней смету. пишите детально, вопросы и какая ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
срок, стоимость? реферат (контрольная реферативного плана) по истории педагогики, тема такая:" Пpиpoдoco6paзнocть в вocпитaнии и о6yчeнии в тpyдax Ж.Ж.Pyccо, А.Диcтepвегa, Н.А.Дo6poлюбoвa" требования к работе: берется 1 проблема(тема),Введение-актуальность,почему,целеполагание,важность темы,наполнение новым ...Завершен13 лет назад
срок, стоимость? курсовая работа по методике математики, (которая будет потом основой диплома.) Тема: "тeкcтoвыe зaдaчи нa зaвиcимocть вeличин:цeна, кoличeствo, стoимость и метoдика их решения." план(выслать на согласование), введение, теоретическая глава, ...Завершен13 лет назад
- $250
Тема: PR-технологии в формировании имиджа компании как работодателя, срок 10 дней, методические указания вышлю исполнителю.Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт13 лет назад
Вид работы: Магистерская Предмет: Юриспpyденция Тема работы: Cтaтус пpoкурора в гpaжданском и apбитражном cyдопроизводстве РФ Количество страниц: 100 Срoк сдачи: 01-02-2013 Дополнительные требования: еще нужен доклад (статья, НЕ ВАК, а обычная, в институтский сборник) на ...Завершен13 лет назад
Необходимо доработать курсовую работу на тему:"Развитие малых городов России", предмет Территориальная организация населения! Работа в приложенном файле, а также рецензии преподавателя и методичка! Срок 5 дней с момента подтверждения! Цена?Завершен13 лет назад