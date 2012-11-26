Доработать курсовую Развитие малых городов России

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Завершен2 заявки106 просмотров

Необходимо доработать курсовую работу на тему:"Развитие малых городов России", предмет Территориальная организация населения!

Работа в приложенном файле, а также рецензии преподавателя и методичка!

Срок 5 дней с момента подтверждения!

Цена?

13 лет назад
sd0407
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
21 отзыв

Выбранный исполнитель

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$20
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дмитрий очень порядочный и честный заказчик! Спасибо за сотрудничество и своевременную оплату!

Заявки фрилансеров

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад