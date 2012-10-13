Курсовая по вычислительной математике

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Закрыт5 заявок121 просмотр

Курсовая по вычислительной математике

нужно уметь Решить систему дифференциальных уравнений и построить полином Лагранжа

подробности при общении ICQ: 448-532-974

13 лет назад
piter-diplom
Виталий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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