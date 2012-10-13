Курсовая работа по экономической дисциплине

Здравствуйте! Нужна К У Р С О В А Я Р А Б О Т А

на тему: Планирование на предприятии

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наименование объекта планирования

А какое предприятие брать, нет разницы, главное существующее на территории города Первоуральска.

- Срок строго 10-12 дней.

- Антиплагиат 70 - 75%.

С Вас прошу цену и срок?