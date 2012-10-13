Курсовая работа по экономической дисциплине

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Закрыт8 заявок117 просмотров

Здравствуйте! Нужна К У Р С О В А Я Р А Б О Т А

на тему: Планирование на предприятии

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наименование объекта планирования

А какое предприятие брать, нет разницы, главное существующее на территории города Первоуральска.

- Срок строго 10-12 дней.

- Антиплагиат 70 - 75%.

С Вас прошу цену и срок?

13 лет назад
Mariya5
Мария 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$35
5 дней
Большое спасибо за проект! Сотрудничеством очень довольна и всем рекомендую!!

Заявки фрилансеров

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад