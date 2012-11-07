Работа по юридичecкой псиxoлогии

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Завершен3 заявки148 просмотров

Предмет: Юридичecкая псиxoлогия

Срoк сдачи: 23-10-2012

задание прикреплено

13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$10
10 дней
Сотрудничеством доволен. 10 баллов.
Отличный заказчик!!!

Заявки фрилансеров

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад