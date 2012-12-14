Диплом по психологии

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен2 заявки136 просмотров

Тема "Акцентуации личности работающих женщин пожилого возраста и их стратегии преодоления трудных жизненных ситуаций"

по центру псих. помощи "ЛИДЕР"

анти - 75 % и выше

Работа согласно этапам.

этапы расписаны в методичке.

Нужен также отчет по практике + дневник.

Общий срок 1 месяц.

Уважаемые авторы заполняйте заявку грамотно, чтобы вас можно было выбрать исполнителем! Указывайте адрес электронной почты для связи!

13 лет назад
AMC
47 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$200
30 дней
Очередная отличная работа от Елены Ревы. У нее всегда отличные работы!)))
Спасибо Вам, Екатерина, за приятные бонусы в виде постоянного потока интересных заказов, человеческое отношение и достойную оплату!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад