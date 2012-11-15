Рефераты по социологии

$32
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Завершен2 заявки88 просмотров

Нужно сделать две контрольные работы по социологии, разные варианты. Задания во вложении.

Срок - 18 октября строго до 14-00 по МСК.

На Антиплагиат проверки нет, главное качественно раскрыть вопросы.

Оплата по 500 руб. за работу (=1000 руб.)

13 лет назад
axu78
Елена 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$32
6 дней
Работы выполнены грамотно, по всем требованиям и в срок. Никаких замечаний не возникло.
Спасибо большое Вам, Елена, за этот интересный опыт: было познавательно и приятно работать, а приятное общение позволяло выполнять проект еще лучше

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад