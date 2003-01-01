Курсовой проект

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Закрыт6 заявок167 просмотров

по курсу «Экономика организации»

на тему «Снижение себестоимости продукции (услуг) организации

в приложение работы нужно добавить балансовую отчетность за 2009-2011 годы отталкиваясь от двух таблиц из работы (см. вложение).

387738419 аська для связи

13 лет назад
tatyaanikina
Татьяна 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

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