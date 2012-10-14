Курсовая по судебной бухгалтерии

В работе требуется выполнить:

1. Оценка и использование материалов ревизии на стадии предварительного расследования.

2. Методы фактической проверки

3. В ОБЭП УВД САО по г. Москва поступила информация, что в ОАО «Новые технологии» материально-ответственные лица Серов В.Ю. и Ермолаев С.С. совершают хищения объектов основных средств посредством подмены новых станков на старые, ранее списанные и непригодные к использованию, а затем составляют подложные акты на списание данного имущества. Какие методы проверки целесообразно применить в данной ситуации? Раскройте содержание методов проверки, порядок их осуществления и документального оформления результатов.

Требования: высокая оригинальность не ниже 85%, нумерация страниц, объем 20-25 стр

Методичку вышлю!

Срок: 14.10.2012 до 18.00

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