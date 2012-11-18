Курсовой проект. Задание во вложении. Вариант 9. Анти - от 75%
Курсовая по спецтехнике ОВД
задание на работу:
В УВД ЦАО г. Москвы обратился председатель цветочного кооператива «Эдельвейс» Файзуллаев Т. и сообщил о том, что неизвестные лица вымогают деньги у продавцов киосков «Цветы» у ст. метро «Цветной бульвар» за «охрану» их киосков, высказывая угрозу сжечь и киоски, и автомашины продавцов, если получат отказ. Файзуллаев решил обратиться за помощью в милицию, сообщив при этом, что деньги он должен передать вымогателям через два дня в 1900. у станции метро.
Определите комплекс технических средств, необходимых для задержания вымогателей с поличным. Какое документальное оформление мероприятия необходимо в данном случае?
Методичку вышлю!
Срок сдачи: 14.10.2012
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