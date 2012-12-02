Организация производства

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Завершен6 заявок132 просмотра

Курсовой проект. Задание во вложении. Вариант 9.

Анти - от 75%

13 лет назад
totnsk
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
13 лет назад
$33
1 день
Спасибо Алексею за хорошую работу.

Заявки фрилансеров

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
13 лет назад