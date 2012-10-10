Менеджмент гостеприимства Тема: "Мотивации персонала как залог успешной работы предприятий индустрии гостеприимства" курсовая 50 страниц(вместе с приложениями) 2 главы 1 теоретико -аналитическая 2 практически - значимая ...
Системы бронирования в индустрии гостеприимства
менеджмент гостеприимства
тема: Внедрение компьютерных систем бронирования в индустрии гостеприимства!
содержательная часть: 2 главы
1 глава - теоретико-аналитическая
2 глава - практически-значимая
библиографический список - не менее 30 источников
объем от 50 стр вместе с приложениями
+приложения(ссылка на приложения) по тексту прокомментированы
(все как всегда)
1-2 главы - двухуровневая градация
1 глава - 3 параграфа
2 глава - 3 параграфа (может быть больше)
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