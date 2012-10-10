Системы бронирования в индустрии гостеприимства

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Закрыт5 заявок101 просмотр

менеджмент гостеприимства

тема: Внедрение компьютерных систем бронирования в индустрии гостеприимства!

содержательная часть: 2 главы

1 глава - теоретико-аналитическая

2 глава - практически-значимая

библиографический список - не менее 30 источников

объем от 50 стр вместе с приложениями

+приложения(ссылка на приложения) по тексту прокомментированы

(все как всегда)

1-2 главы - двухуровневая градация

1 глава - 3 параграфа

2 глава - 3 параграфа (может быть больше)

13 лет назад
bor_zoy
Артём 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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