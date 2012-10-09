Курсовая инфляция спроса и предложения

$25
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Закрыт7 заявок111 просмотров

д.б. 3 главы конечно введение, глава 1 понятие инфляции.сущность ин-ции в различных экономич. школах

глава 2 инфляция и международные экономические отношения

глава 3 влияние инфляции на состояние экономики и социальное положение населения

заключение

Срок 16.10

Бюджет - 800р.

13 лет назад
bor_zoy
Артём 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$25
3 дня

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raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад