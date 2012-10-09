Диплом Разработка Интернет-магазина запчастей

Диплом: тема Разработка Интернет-магазина запчатей для легковых автомобилей производства Японии.

срок сделать половину сайта за 3 недели, остальная половина и сама курсовая до февраля, ему надо показать что делает по диплому что-то хотя бы сайт, ну и частично работать по выполнению, рекомендаций нет, функциональность можно сделать вот как сделано сдесь http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&..

Поиск автозапчастей по параметрам, тока не столько много критериев. на сайте сначала надо будет выбрать марку потом модель потом раздел ГРУППА ЗАПЧАСТЕЙ а там уже подругппы. вот еще как для примера http://www.japancats.ru/toyota/, только это все в выпадающем списке как в первой ссылке.после выбора всего, должна будет быть кнопка поиск. после поиска список как в первой ссылке, и справа кнопку в корзину и тд.