Предмет – Основания устройства и проектирования стрелкового оружия и средств ближнего боя Тема – "Проект 5,45 мм автоматической винтовки" Стоимость и сроки?
Диплом Разработка Интернет-магазина запчастей
Диплом: тема Разработка Интернет-магазина запчатей для легковых автомобилей производства Японии.
срок сделать половину сайта за 3 недели, остальная половина и сама курсовая до февраля, ему надо показать что делает по диплому что-то хотя бы сайт, ну и частично работать по выполнению, рекомендаций нет, функциональность можно сделать вот как сделано сдесь http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&..
Поиск автозапчастей по параметрам, тока не столько много критериев. на сайте сначала надо будет выбрать марку потом модель потом раздел ГРУППА ЗАПЧАСТЕЙ а там уже подругппы. вот еще как для примера http://www.japancats.ru/toyota/, только это все в выпадающем списке как в первой ссылке.после выбора всего, должна будет быть кнопка поиск. после поиска список как в первой ссылке, и справа кнопку в корзину и тд.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт13 лет назад
Курсовой. Ремонт ракетно-артиллерийского вооружения. Стоимость и сроки?Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется автор для написания курсовых по маркетингу и смежным предметам. Приветствуется профильное образование и практический опыт работы в данной сфере.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Тема- Составление базы данных для учета и обработки информации по образовательным услугам учебных заведений. Срок- 10 дней Объем-25 ЭксельРефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Тема дипломной работы: "Инвестиционная деятельность предприятия" Предприятие ваше. Приложения в дипломе обязательны!!! Срок сдачи 25.10.2012 Методичку вышлю позже Бюджет 3000 руб. Оплата в течении 20 дней!!!Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Дипломная работа по теме: "Факультатив по теме: "Линии второго порядка" Объем работы: 50-70 страниц вместе со списком использованной литературы (не меньше 15 источников), приложения при определении объема работы не учитываются. Работа должна ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Необходимы грамотные, ответственные авторы для написания курсовых, дипломных, контрольных работ. Для подробностей пишите в личные сообщения.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно выполнить несколько заданий для курсовой работы по программированию в С++ Срок - до вечера 11 октября. Заявки обязательно с ценой.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт13 лет назад
Особенности договора по возмездному оказанию медицинских услуг 70-75 стр. срок 22 октября оригинальность не менее 75%Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Тема : финансовые проблемы банкротства предприятия 1. Глава:Теоритические аспекты банкротства и финансовые основы его анализа 2.Втора глава строится на основе анализа объекта 3.Отражение проблемы рассмотрения,изучения,анализа банкротства.Возможные пути решения проблемы срок 12 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт13 лет назад