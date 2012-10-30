Дипломная работа - гражданское право

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Завершен5 заявок89 просмотров

Особенности договора по возмездному оказанию медицинских услуг

70-75 стр.

срок 22 октября

оригинальность не менее 75%

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

linet
Елена 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
74 отзыва
13 лет назад
$160
10 дней
Отличная работа, 10 баллов.
Рада сотрудничеству! Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

linet
Елена 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
74 отзыва
13 лет назад