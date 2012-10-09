Дипломная - экономика и управление

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Завершен3 заявки124 просмотра

Организация и управление предприятиями системы бытового обслуживания города и повышение их эффективности (на примере ...). Компания называется ОАО "Автопарк № 7 Спецтранс".

объем 90-110 стр

оригинальность не менее 75%

срок всего диплома до 2 ноября

отчетность с предприятия есть

составить план к 11 октября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

nat-taniya
Наталья 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$200
20 дней

Заявки фрилансеров

nat-taniya
Наталья 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад