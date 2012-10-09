Тема -Правовое регулирование предоставления отпусков работникам органа безопасности федеральной службы безопасности Российской Федерации. сделать план к 10 октября диплом нужен к 1 ноября
Дипломная - экономика и управление
Организация и управление предприятиями системы бытового обслуживания города и повышение их эффективности (на примере ...). Компания называется ОАО "Автопарк № 7 Спецтранс".
объем 90-110 стр
оригинальность не менее 75%
срок всего диплома до 2 ноября
отчетность с предприятия есть
составить план к 11 октября
Выбранный исполнитель
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