Курсовая по деньгам и кредиту

1.Оформление курсовой работы не соответствует требованиям методических указаний

2. Анализ выстроить в таблицы

3. Перспективы развития (этот пункт расписан выше)

4. Смотри содержание

5. Список литературы 35 источников и ссылки в тексте на них

Записи на странице оглавление:

Это1.1. и 1.2

1.3 Нормативно правовое регилирование инфляции

Глава 2 Анализ инфляции

2.1.,,,,,,,,,,,,

2.2. ,,,,,,,,,,

2.3,,,,,,,,,,,,

Глава 3 Перспективы развития инфляции (на примере 2010-2011 гг.)

нужно доработать работу согласно выше указанным требованиям, работа прилагается вместе с методичкой и комментариями преподавателя на странице оглавления

заявки оставляйте все кто может выполнить, срок желательно 1-3 дня