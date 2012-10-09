Курсовая по деньгам и кредиту

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1.Оформление курсовой работы не соответствует требованиям методических указаний

2. Анализ выстроить в таблицы

3. Перспективы развития (этот пункт расписан выше)

4. Смотри содержание

5. Список литературы 35 источников и ссылки в тексте на них

Записи на странице оглавление:

Это1.1. и 1.2

1.3 Нормативно правовое регилирование инфляции

Глава 2 Анализ инфляции

2.1.,,,,,,,,,,,,

2.2. ,,,,,,,,,,

2.3,,,,,,,,,,,,

Глава 3 Перспективы развития инфляции (на примере 2010-2011 гг.)

нужно доработать работу согласно выше указанным требованиям, работа прилагается вместе с методичкой и комментариями преподавателя на странице оглавления

заявки оставляйте все кто может выполнить, срок желательно 1-3 дня

13 лет назад
sussy
Агата 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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