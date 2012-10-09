Срочный диплом по маркетингу

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Закрыт2 заявки127 просмотров

Анализ и планирование товарного ассортимента предприятия

предприятие ООО "Бенилюкс"( занимается оптово- розничной продажей строительных материалов)

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

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Нет заявок фрилансеров