Курсовая по проекту автодороги

Нужна дипломная работа на 70 листов (строго) по теме: "Взаимодействие органов внутренних дел с общественными объединениями: направление, формы, методы, механизмы". План свободный, но не менее 2-х глав. Придираться не будут, т.к. сдает заочник, главное чтобы ...