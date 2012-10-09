Курсовая по проекту автодороги

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок95 просмотров

Требуется написать курсовую по заданию, методичку прикрепила. Есть готовая работа, проверенная преподавателем, есть литература, она здесь:files.mail.ru/0JW5P9

13 лет назад
gadla
51 год
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров