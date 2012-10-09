Дисциплина: медицинское право Вид работы: реферат Тема: "Практическое исследование порядка и условий предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими организациями" (на примере государственной поликлиники) Объем 12-15 стр. Обязательны ссылки на оказание мед ...
Курсовая по медицинскому праву
Нужно качественное выполнение курсовой по медицинскому праву.
Тема: "Права граждан в системе обязательного медицинского страхования"
Содержание должно включать теоретическую и практическую части
Объем 30 стр.
Срок 5 дней.
Прошу предоставить примерный план работы для согласования с заказчиком.
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