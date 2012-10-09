Курсовая по медицинскому праву

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт5 заявок105 просмотров

Нужно качественное выполнение курсовой по медицинскому праву.

Тема: "Права граждан в системе обязательного медицинского страхования"

Содержание должно включать теоретическую и практическую части

Объем 30 стр.

Срок 5 дней.

Прошу предоставить примерный план работы для согласования с заказчиком.

13 лет назад
o-leyka
Иван 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров