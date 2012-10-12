Курсовая работа

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Закрыт4 заявки121 просмотр

Предмет: Физическая культура

Тема: Особенности в понятиях вес и баланс

Объем: 18 стр.

Срок: 12.10.2012

Оплата: 600 руб. в течении 10 дней после сдачи работы!!!

Дополнительная информация:

методические разработки по европейской программе

Обычная метод. разработка примерно на 15-18 стр. Оформленная по всем

правилам( цели, задачи и т. д)

13 лет назад
kelena27
Елена 
41 год
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров