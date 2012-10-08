Реферат Неоклассические модели экономич. роста

$10
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Закрыт2 заявки95 просмотров

Требуется написать реферат по менеджменту: Тема: неоклассические модели экономического роста. всего 15 страниц. 13-лекционный материал, теория. 2 странички - практика, применение и пр. Примерно так. Бюджет - 300р. Жду Ваших предложений!

13 лет назад
bor_zoy
Артём 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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