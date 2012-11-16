Курсовая управление производительностью

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Завершен1 заявка116 просмотров

курсовая управление производительностью

в прикрепленных файлах методичка - управление производительностью

срок 23 октября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$50
7 дней
Отличная работа как всегда!
Прекрасный и отзывчивый работодатель, профессионал. Рекомендую

Заявки фрилансеров

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад