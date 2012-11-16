курсовая управление производительностью

Тема : Разработать Техническое Задание функционального модуля по учету закупок медицинского оборудования в ФГБУЗ МСЧ №142 ФМБА России. (использовать метод Будет - не будет, ограничить ПЭО)! в прикрепленном архиве, папка курсовая. в ней ТЕХ. ЗАД.анологично ...