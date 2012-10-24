Курсовая проектирование информационных систем

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Завершен2 заявки141 просмотр

Тема : Разработать Техническое Задание функционального модуля по учету закупок медицинского оборудования в ФГБУЗ МСЧ №142 ФМБА России. (использовать метод Будет - не будет, ограничить ПЭО)! в прикрепленном архиве, папка курсовая. в ней ТЕХ. ЗАД.анологично этому ТЕХ.ЗАД.сделать как можно проще тоже самое только по другому предприятию. например моему .ФГБУЗ МСЧ №142 ФМБА России.Использовать программы Visio? BP Win

срок 17 октября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

silven5
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$70
7 дней
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silven5
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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