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Курсовая проектирование информационных систем
Тема : Разработать Техническое Задание функционального модуля по учету закупок медицинского оборудования в ФГБУЗ МСЧ №142 ФМБА России. (использовать метод Будет - не будет, ограничить ПЭО)! в прикрепленном архиве, папка курсовая. в ней ТЕХ. ЗАД.анологично этому ТЕХ.ЗАД.сделать как можно проще тоже самое только по другому предприятию. например моему .ФГБУЗ МСЧ №142 ФМБА России.Использовать программы Visio? BP Win
срок 17 октября
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