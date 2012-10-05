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2 курсовые, теория управления
Предмет: "Теория управления".
Тема1: Контроллинг как метод управления.
Тема2: Математические модели в управлении.
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