2 курсовые, теория управления

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Закрыт5 заявок131 просмотр

Предмет: "Теория управления".

Тема1: Контроллинг как метод управления.

Тема2: Математические модели в управлении.

требования к курсовым тут: http://depositfiles.com/files/ez7lk0zfa

(в проекте не поместилось)

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13 лет назад
Mixailrussia
Михаил 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

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