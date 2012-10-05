Курсовая по информационным системам

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Закрыт2 заявки185 просмотров

Необходимо выполнить курсовую работу, состоящую из решения 2 заданий на оптимизацию (выделено желтым).

Выполнить с краткими пояснениями + скриншоты по шагам.

Срок исполнения до 3 дней строго!

Жду предложений по цене

13 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$20
3 дня
Работа была передана в исполнение утром 6 октября на срок 3 дня. Утром (9 октября) вышел срок сдачи. Я ждала до вечера, ответа не было. В итоге 10 октября клиент провалил экзамен по причине того, что заказ не был отправлен 9-го (впрочем, 10-го тоже работы не было). У нас скандал, деньги возвращены клиенту, о компании оставлен отрицательный отзыв. Елена - хороший исполнитель, но сроки нужно соблюдать, потому что не всегда работу можно сдать чуть позже. Вашу уточняемую информацию Вы запросили тогда, когда проект уже должен был быть как 1 день назад сдан!!! Что еще раз характеризует Вас как человека, несерьезно относящегося к своей работе. Очень жалею, что потратила на Вас столько нервов и времени
Впервые за почти пять лет работы на ресурсе приходится писать отрицательный отзыв. Но ситуация возникла неоднозначная и, к сожалению, заказчик всю ответственность за нее возложил исключительно на меня. То, что я на своих выходных отвечаю по рабочим вопросам на почту было воспринято как незамедлительное выполнение проекта? Опять таки, заказчиком не были предоставлены ответы на уточняющие вопросы, без которых выполнение проекта было невозможным. В общем, я не хочу никого ни в чем обвинять, но хочу, чтобы при таком раскладе ответственность за срыв проекта была разделена поровну между мной и Еленой.

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helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
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