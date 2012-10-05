Курсовая по информационным системам

Работа была передана в исполнение утром 6 октября на срок 3 дня. Утром (9 октября) вышел срок сдачи. Я ждала до вечера, ответа не было. В итоге 10 октября клиент провалил экзамен по причине того, что заказ не был отправлен 9-го (впрочем, 10-го тоже работы не было). У нас скандал, деньги возвращены клиенту, о компании оставлен отрицательный отзыв. Елена - хороший исполнитель, но сроки нужно соблюдать, потому что не всегда работу можно сдать чуть позже. Вашу уточняемую информацию Вы запросили тогда, когда проект уже должен был быть как 1 день назад сдан!!! Что еще раз характеризует Вас как человека, несерьезно относящегося к своей работе. Очень жалею, что потратила на Вас столько нервов и времени