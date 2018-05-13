НИР по специальности 05.13.18

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НИР по специальности 05.13.18 в следующем векторе исследования (на выбор):

мнoгоaгентные ceти или гeнeтические алгopитмы.

Прошу оценить возможность исполнения, предложить примерное звучание тем НИР с раскрытием актуальности по каждой. Допускается исследование на стыке специальностей (например, возможно применить любой из этих алгоритмов для решения экономическойзадачи, решение для которой уже существует).

срок полгода

13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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