Необходимо написать исследовательскую часть к диплому по теме :"разработка ПО идентификации информации по её тональности"объемом 12 листов. Если для принятия решения требуется более подробная информация, не могли бы вы описать, что именно нужно? ...
НИР по специальности 05.13.18
НИР по специальности 05.13.18 в следующем векторе исследования (на выбор):
мнoгоaгентные ceти или гeнeтические алгopитмы.
Прошу оценить возможность исполнения, предложить примерное звучание тем НИР с раскрытием актуальности по каждой. Допускается исследование на стыке специальностей (например, возможно применить любой из этих алгоритмов для решения экономическойзадачи, решение для которой уже существует).
срок полгода
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