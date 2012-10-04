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Курсовая ВСиТИ
Задание 7, вариант 3.
Методичка прикреплена.
Указывайте программу выполнения чертежей.
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