Курсовая ВСиТИ

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Закрыт1 заявка113 просмотров

Задание 7, вариант 3.

Методичка прикреплена.

Указывайте программу выполнения чертежей.

Стоимость и сроки?

13 лет назад
studentzp
Юрий 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
6 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров