Курсовой. Задание и методичка прикреплены. Стоимость и сроки?
Диплом по гражданскому праву
Тема «Правовое регулирование сделок купли-продажи жилой недвижимости в РФ"
Объем работы (стр) 40-50 стр.
СОДЕРЖАНИЕ:
Введение ……………………………………………………………………….….
Глава 1. Общие положения о сделках купли-продажи жилой недвижимости в Российской Федерации ………………………………………………………………
1.1. Основные подходы к понятию жилой недвижимости. Виды жилой недвижимости ………………………………………………………………………
1. 2. Общие правила заключения сделок купли-продажи недвижимого имущества …………………….…………………………………………………….
Глава 2. Процедура заключения договоров купли-продажи жилой недвижимости ………………………………………………………………………
2.1. Содержание и форма договора купли-продажи жилой недвижимости .
2.2. Государственная регистрация сделок купли-продажи жилой недвижимости …………..…………………………………………………………..
2.3. Исполнение договора и ответственность сторон ………………………
Глава 3. Направления совершенствования правового регулирования сделок купли-продажи жилой недвижимости …………….. ……………………………...
3.1. Проблемы, возникающие при совершении сделок купли-продажи недвижимости ………….………………………………………………..……………
3.2. Практические рекомендации по внесению изменений в законодательство ……… …………………………………………………………….
Заключение ………………………………………………….………………………...
Список использованных источников ………………… …...……………………......
Приложения …….……………………………………………………………………..
введение и список литературы нужно 7 октября
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