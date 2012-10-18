Диплом по гражданскому праву

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Тема «Правовое регулирование сделок купли-продажи жилой недвижимости в РФ"

Объем работы (стр) 40-50 стр.

СОДЕРЖАНИЕ:

Введение ……………………………………………………………………….….

Глава 1. Общие положения о сделках купли-продажи жилой недвижимости в Российской Федерации ………………………………………………………………

1.1. Основные подходы к понятию жилой недвижимости. Виды жилой недвижимости ………………………………………………………………………

1. 2. Общие правила заключения сделок купли-продажи недвижимого имущества …………………….…………………………………………………….

Глава 2. Процедура заключения договоров купли-продажи жилой недвижимости ………………………………………………………………………

2.1. Содержание и форма договора купли-продажи жилой недвижимости .

2.2. Государственная регистрация сделок купли-продажи жилой недвижимости …………..…………………………………………………………..

2.3. Исполнение договора и ответственность сторон ………………………

Глава 3. Направления совершенствования правового регулирования сделок купли-продажи жилой недвижимости …………….. ……………………………...

3.1. Проблемы, возникающие при совершении сделок купли-продажи недвижимости ………….………………………………………………..……………

3.2. Практические рекомендации по внесению изменений в законодательство ……… …………………………………………………………….

Заключение ………………………………………………….………………………...

Список использованных источников ………………… …...……………………......

Приложения …….……………………………………………………………………..

введение и список литературы нужно 7 октября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$130
7 дней
Очень довольная каждой работой Марии. Огромное спасибо!
Спасибо большое за работы!

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад