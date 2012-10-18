Диплом по гражданскому праву

На тему: Этнические образы в американском и русском кинематографе, эпохи перестройки (конец 20, начало 21 века) на примере фильмов- "Красная жара" и "На Дерибасовской хорошая погода". Объем курсовой 25-30 стр. Список литературы- не менее 20 ...