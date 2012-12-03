Диплом по программированию

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Завершен4 заявки133 просмотра

Тема - "Разработка ПО для автоматизации сортировки заявок от клиентов по различным видам услуг связи"

Объем работы (стр) - 90-100 стр.

срок ноябрь

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

silven5
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$300
30 дней
Спасибо за работу, все отлично!
Хороший заказчик. Четкое ТЗ, вовремя отвечает на все возникшие вопросы. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

silven5
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад