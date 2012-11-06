Курсовая международное право

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Завершен6 заявок128 просмотров

Тема-Основные принципы в международном праве (Их признаки, соотношение с другими юридическими нормами)

Объем-25-30

Срок- 9.10.

Анти-80%

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13 лет назад
galievre
Лена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$35
5 дней
Работа качественная!
Спасибо за работу! 10_+

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад