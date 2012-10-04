Диплом по психологии управления

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки146 просмотров

внедрение новой бизнес системы концерна силовые машины в оао турбнный завод.,конкретнее тема:внедрение бизнес системы.аналитический этап.

срок 24 октября

оригинальность не менее 75%

объем 80-95 стр

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров