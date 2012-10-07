Отчет и диплом государ. и муниципальные финансы

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Закрыт3 заявки189 просмотров

отчет по практике и дипломная работа

"Расходы некоммерческой организации, направления из использования, анализ состава и структуры за последние четыре отчетных года (на примере конкретного бюджетного учреждения)

срок отчета 11 октября

срок диплома 22 октбяря

12 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

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