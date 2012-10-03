Курсовая работа, Электропривод напора

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Курсовая работа

Электропривод напора ЭКГ 3,2.

полный расчет двигателя и всей пусковой к нему

методики нет

как и самого эксковатора

они или очень устарели, или еще не вышли

тут что-то подобное: http://www.techstory.ru/techinfo/se3_tech.htm

Предлагайте цену.

13 лет назад
Mixailrussia
Михаил 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

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