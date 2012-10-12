Реферат медиаплан

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Завершен3 заявки88 просмотров

Предмет, дисциплина: Медиапланирование в коммерческих структурах

Тема работы: Бриф медиаплана: цели, задачи, структура, функции.

Тип работы: Реферат

Содержание: Теория

Объем работы: 10

Срок выполнения: до 4 дней

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13 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

nat-taniya
Наталья 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$15
2 дня
Спасибо Наталье за безукоризненно выполненную работу!
Елене спасибо за доверие!

Заявки фрилансеров

nat-taniya
Наталья 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад