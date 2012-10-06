История, реферат

$22
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Завершен6 заявок195 просмотров

Тема реферата (доклада): Сражение у острова Тендра 28 августа 1790г.

объём 20 стр, шрифт 14,

Структура: введение, основная часть, заключение

Страницы нумеруем начиная с титульного.

Срок: до 7.10.2012г.

13 лет назад
s1rgik
Сергей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Avalanche_6
45 лет
14 лет в сервисе
Был
день назад
13 лет назад
$22
2 дня
Даже не знаю как расхваливать :) Скажу кратко: мегапрофессионал своего дела!! Быстро, качественно, не дорого! Супер! Всем рекомендую!
Спасибо Сергею за интересную работу, написание работ на историческую тематику вызывает большой интерес. Со своей стороны заказчик предоставил максимально корректную информацию, что ускорило процесс написания. Еще раз спасибо за заказ и жду новых обращений!

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Avalanche_6
45 лет
14 лет в сервисе
Был
день назад
13 лет назад