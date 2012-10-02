Реферат по банковскому делу

$50
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Закрыт6 заявок113 просмотров

Реферат

Дисциплина – "Банковское дело"

Тема – "Анализ ипотечного кредита в российских банках"

Объем – 20-25 стр.

Оригинальность не менее 75% (система "Антиплагиат")

Дата сдачи – 15 октября 2012 года

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13 лет назад
ProStudents
Ольга 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров