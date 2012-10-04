Нужно выполнить курсовую работу по маркетингу, которая заключается в анализе существующих в организации проблем и в поиске ответов на вопросы с целью нахождения оптимальных решений. Примеры перечня освещаемых вопросов такие: выявить и перечислить управленческие ...
Отчет о практике срочно
специальность Финансы и кредит, работа 25-35 страниц,
методичка: http://www.sde.ru/?page_id=1711
далее Студентам - Выпускникам - Финансы и Кредит - Методические указания.
наименование предприятия, от которого будет справка о прохождении
практики: ООО "ИК Столица". Компания занимается операциями на рынке
ценных бумаг
04.10.12 сдача ты строго без задержек
Бюджет 600 руб.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо выполнить курсовую работу по предмету "Системы автоматизации и управления". Курсовая выполняется в соответствии с методическим пособием(во вложении). Вариант #29 При достойном предложении возможно дальнейшее сотрудничество.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $29
требования в файлах делать СТРОГО по методичке!!! срок 8-10 октября объем ТЕКСТА 30 страниц Антиплагиат 88% цена 900 рублей (WMR, ...Завершен13 лет назад
Необходимо выполнить курсовую работу на тему : "Особенности формирования отчетности некоммерческой организации" Практическая курсовая работа.на примере больнинцы ИМ семашко город Рязань, глава 1 теория, глава 2 анализ по теме работы, глава 3 - совершенствование ...Завершен13 лет назад
Выполнить курсовую работу на тему: Особенности кожной сенсорной системы у детей школьного возраста. 20- 25 стр. план: введение.(актуальность, цели, задачи)-не более 3 страниц.глава1. Кожная система у детей дошк.возраста1.1 классификация и структура рецепторных образований ...Завершен13 лет назад
Предмет:банковское дело(кур.р) Тема:собственный капитал КБ (на примере банка какого-либо) Требования:30-40стр.,свежая лит-ра,наличие статистики,изложение темы,список лит-ры. Нужно сделать до 10 октября. Предлагайте Вашу цену.Закрыт13 лет назад
- $50
Дисциплина: Социально-культурный сервис и туризм Тема: «Совершенствование организации обслуживания клиентов развлекательного центра «Чемпион» ООО «Плаза Инвест» Черновой вариант содержания имеется, обсуждался с руководителем. 1 глава уже есть нужно ее доработать и срочно ...Завершен13 лет назад
Разработать алгоритм и программу на языке программирования Паскаль! Создать файл базы данных по результатам таблицы. Подробности вышлю автору. Примерный срок 14 дней.Закрыт13 лет назад
Тема: Правила расположения аргументов в судебной речи. Объем- 15-20 Срок- 3 дня Анти- 75-80%Завершен13 лет назад
- $250
Дипломка по математике. 5 тем на выбор закрепил в проекте(1,2,4,6,7). 40-50 страниц будет достаточно. Бюджет до 200у.е.Закрыт13 лет назад