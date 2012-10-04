Отчет о практике срочно

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Закрыт1 заявка201 просмотр

специальность Финансы и кредит, работа 25-35 страниц,

методичка: http://www.sde.ru/?page_id=1711

далее Студентам - Выпускникам - Финансы и Кредит - Методические указания.

наименование предприятия, от которого будет справка о прохождении

практики: ООО "ИК Столица". Компания занимается операциями на рынке

ценных бумаг

04.10.12 сдача ты строго без задержек

Бюджет 600 руб.

13 лет назад
kelena27
Елена 
41 год
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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