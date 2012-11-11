Нужно выполнить курсовую работу по маркетингу, которая заключается в анализе существующих в организации проблем и в поиске ответов на вопросы с целью нахождения оптимальных решений. Примеры перечня освещаемых вопросов такие: выявить и перечислить управленческие ...
Доделать дипломную работу
Дисциплина: Социально-культурный сервис и туризм
Тема: «Совершенствование организации обслуживания клиентов развлекательного центра «Чемпион» ООО «Плаза Инвест»
Черновой вариант содержания имеется, обсуждался с руководителем.
1 глава уже есть нужно ее доработать и срочно нужна вторая глава.
Оплата в течении 10 дней после сдачи работы.
Бюджет 3000
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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