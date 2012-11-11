Доделать дипломную работу

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Завершен3 заявки156 просмотров

Дисциплина: Социально-культурный сервис и туризм

Тема: «Совершенствование организации обслуживания клиентов развлекательного центра «Чемпион» ООО «Плаза Инвест»

Черновой вариант содержания имеется, обсуждался с руководителем.

1 глава уже есть нужно ее доработать и срочно нужна вторая глава.

Оплата в течении 10 дней после сдачи работы.

Бюджет 3000

13 лет назад
kelena27
Елена 
41 год
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$100
7 дней
Выполнила работу качественно... Спасибо, очень понравилось сотрудничать с Элеонорой!!!
Большое спасибо за сотрудничество! Буду рада работать снова!

Заявки фрилансеров

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад