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Курсовая физ. культура
Тема-Применение групповых тактических взаимодействий в защите школьниками 12-14 лет(БАСКЕТБОЛ)
ПЛАН:
Глава 1-ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1-Характеристика баскетбола как средство физического воспитания
1.2-Характер-ка групповых тактич-их взаимодействий в защите в современном баскетболе
1.3-Требования к групповым тактическим взаимоде-ям и методика их обучения.
Глава 2-ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1-Задачи исследования
2.2-Методы исследования
2.3-Организация исследования.
ВЫВОДЫ.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.
БИБЛЕОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.
ПРИМЕЧАНИЕ-Авторы не позднее 88года и были в тексте.ссылки были не на цифры,а на Авторы.Выводы после каждой главы.Рисунки напечатанные с компьютера.
объем не более 40 стр
оригинальность не менее 75%
срок 8 октября
Заявки фрилансеров
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