Курсовая физ. культура

Тема-Применение групповых тактических взаимодействий в защите школьниками 12-14 лет(БАСКЕТБОЛ)

ПЛАН:

Глава 1-ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1-Характеристика баскетбола как средство физического воспитания

1.2-Характер-ка групповых тактич-их взаимодействий в защите в современном баскетболе

1.3-Требования к групповым тактическим взаимоде-ям и методика их обучения.

Глава 2-ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1-Задачи исследования

2.2-Методы исследования

2.3-Организация исследования.

ВЫВОДЫ.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.

БИБЛЕОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.

ПРИМЕЧАНИЕ-Авторы не позднее 88года и были в тексте.ссылки были не на цифры,а на Авторы.Выводы после каждой главы.Рисунки напечатанные с компьютера.

объем не более 40 стр

оригинальность не менее 75%

срок 8 октября