Курсовая работа по теории организации

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Завершен2 заявки125 просмотров

Предприятие выбрать любое из г.Санкт-Петребург. ВНИМАНИЕ! СРОК ЗАВТРА 23-00 ПО МОСКВЕ!

есть часть работы! Могу прислать для подмоги.

13 лет назад
oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$35
1 день
Елена опять на высоте! Оперативно и качественно!! Спасибо!
Спасибо Вам, Ксения, за интереснейшее задание и быструю оплату. +100!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад