Курсовая по финансам железных дорог

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Завершен2 заявки158 просмотров

Требуется выполнить курсовую работу с подробным ее решением

исх. данные на стр. 10 столбец4 (отчет), столбец 5 (план) И далее 4

Срок неделя к 09.10.2012

Задание прикреплано!

Жду предложений по цене!

13 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Avalanche_6
45 лет
14 лет в сервисе
Был
день назад
13 лет назад
$100
7 дней
Работа выполнена на высоком профессиональном уровне! Сдана в срок! Всем рекомендую Алексея как ответственного исполнителя!
Периодически работаю с данной фирмой ( ochnik-zaochnik) и всегда получаю удовлетворение от работы, оплата также всегда в полном объеме. В общении очень культурный и доброжелательный заказчик. Таких фирм мало , которые понимают как и исполнителя так и клиента, создавая важное звено в этой цепочке. Здесь всегда все четко и конкретно по-максимуму, что отличает профессионала от дилетанта. С профессионалами дело иметь всегда приятно. Так что считаю фирму образцом для подражание другим организациям и частным лицам и всегда рад выполнить новые работы для этой фирмы.

Заявки фрилансеров

Avalanche_6
45 лет
14 лет в сервисе
Был
день назад
13 лет назад